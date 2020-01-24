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Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"
6 saat önce
Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaşlı ve hastaları ziyaret ederek dualarını aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaşlı ve hastaları ziyaret ederek dualarını aldı.
Kaymakam Hasan Çiçek, ilçe merkezinde yaşayan yaşlı vatandaşların evine konuk oldu. Yapılan ziyaretlerde yaşlı vatandaşlara yakından ilgi gösteren Kaymakam Çiçek, özellikle yaşlı ve hasta vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.
Çiçek, "Devletimiz yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın her zaman yanındadır. Halkın içinde olarak onların dertleri ile hemhal olmanın ve dua almanın önemli olduğunu biliriz. Zaman buldukça ev ziyaretleri yapmaya devam edeceğim" dedi. - KÜTAHYA
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