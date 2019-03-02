Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çiftci'den Dolandırıcılık Uyarısı

Kaymakam Çiftci'den Dolandırıcılık Uyarısı

1 saat önce

Ladik Kaymakamı Muhammet Çiftci, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Kaymakam Çiftci'den Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Ladik Kaymakamı Muhammet Çiftci, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Çiftci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir kamu kuruluşunun vatandaşlardan ön ödeme, ücret veya maddi karşılık talep ederek ürün veya hizmet vermediğini vurguladı.

Dolandırıcıların bu defa da kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıklarını beyan ederek vatandaşları dolandırmaya çalıştıklarını belirten Çiftci, "Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı hizmet bellidir. Bazı vatandaşlar tarafından resmi kurum veya kuruluşlardan aradıklarını beyan ederek herhangi bir ürün veya hizmet satışı yapıldığı iddiasıyla vatandaşlarımızdan ön ödeme, ücret veya maddi karşılık talep edildiği duyumu alınmıştır. Bu tamamen yanlıştır. Böyle bir durum olamaz. Vatandaşlarımızın dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması, bu şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Çiftci, vatandaşların bu veya başka dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşması halinde en kısa zamanda güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:47 Kaynak: AA

Ladik, Güncel
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