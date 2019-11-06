Kaymakam Çimşir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret
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Eskişehir'in İnönü ilçesine atanan Kaymakam Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
Eskişehir'in İnönü ilçesine atanan Kaymakam Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.
Kaymakam Burak Çimşir gerçekleştirdiği ziyarette Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile ilçeye yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyarette ilçede yapılan ve geliştirilen projeleri hayata geçirmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti. Başkan Kadir Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Burak Çimşir'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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