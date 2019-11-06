Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çimşir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret
Son Dakika Yaşam Kaymakam Çimşir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Kaymakam Çimşir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

6 saat önce

Eskişehir'in İnönü ilçesine atanan Kaymakam Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Çimşir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret, System.String[]

Eskişehir'in İnönü ilçesine atanan Kaymakam Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


Kaymakam Burak Çimşir gerçekleştirdiği ziyarette Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile ilçeye yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyarette ilçede yapılan ve geliştirilen projeleri hayata geçirmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti. Başkan Kadir Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Burak Çimşir'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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