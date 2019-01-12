Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çınar'dan Engellilere Ziyaret

Kaymakam Çınar'dan Engellilere Ziyaret

45 dakika önce

Van'ın Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gevaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki engellileri ziyaret etti.

Kaymakam Çınar'dan Engellilere Ziyaret, System.String[]
Van'ın Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gevaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki engellileri ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı İshak Çınar, Gevaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti. Merkezdeki çocuklarla yakından ilgilenen ve onların sorunlarını dinleyen Kaymakam Çınar, "Sevgiyle birçok engel aşılabilir. Bizler her zaman çocuklarımız için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi.

Kurum yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Çınar, ardından çocuklara hediye dağıttı.

Gevaş Gençlik Merkezine bağlı gönüllü gençlerin de katıldığı etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli programlar gerçekleştirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi Sınırda Önemli Toplantı! Akar, Fidan ve Komutanlar Suriye'yi Konuştu

Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 11:14:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çınar'dan Engellilere Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]