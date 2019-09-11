Kaymakam Çınar, kurum amirleriyle bir araya geldi

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, kurum ve daire amirleriyle bir araya geldi.



Kağızman Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı nevzat Yıldız'da katıldı. Kağızman'a Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan Kaymakam İshak Çınar, ilçede görev yapan kurum amir ve müdürleriyle ilk toplantısında bir araya gelerek tanıştı. Kurum müdürleriyle tek tek tanışan Kaymakam Çınar, daha sonra kurumların işleyişi hakkında bilgi edindi. Kurumlarda çalışma sistemi, genel işleyiş ve verimlilik konularına değinen Kaymakam İshak Çınar genel hususlar hakkında kurum amirlerine talimatlarını iletti.



Toplantıya katılanlarla fikir alış verişinde de bulunan Kaymakam İshak Çınar, Kağızman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. - KARS