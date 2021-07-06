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Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu - Son Dakika

Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu

06.07.2021 14:38
Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde atıl durumda bulunan eski okul binası yapılan tadilatlar sonrası kamp merkezine çevrildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde atıl durumda bulunan eski okul binası yapılan tadilatlar sonrası kamp merkezine çevrildi.

İlçeye bağlı Küçükelmalı köyünde Tabiat Parkının hemen yanı başında bulunan eski okul binası Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tadilat yapılarak İzlik Kampı olarak hazırlandı. Ekoturizm ve eğitim kampı olarak yeniden düzenlenen İzcilik kampında incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Berker Çırak, "İlçemiz doğal güzellikleriyle kırsal ve ekolojik turizmde marka olmaya aday. İlçemizin turizm altyapısına katkı sağlaması amacıyla Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projemiz ile Küçükelmalı Tabiat Parkının hemen yanında bulunan ve daha önce İzci Kampı olarak da kullanılan atıl durumdaki Küçükelmalı eski köy okulunu restore ederek ekoturizm ve eğitim kampı olarak yeniden düzenledik. Toplamda 7 dönüm üzerinde iki bağımsız yapıdan oluşan kamp merkezimizin eski köy okulu olan ilk bölümünde 24 kişiye kadar gruplar, butik yapımızda ise iki bağımsız bölümde iki aile aynı anda konaklayabilecekler. Geniş bahçesinde birçok etkinliğin yapılabileceği kamp merkezimizin konumu itibariyle, hemen yanındaki Küçükelmalı Tabiat Parkı, Küçükelmalı Köyü ve Kınık Köyü basta olmak üzere ilçemizin diğer güzellikleri de misafirlerimiz tarafında kolaylıkla ziyaret edilebilecek. Kamp merkezimiz hem doğa ve spor severlerin kullanımına acık olacak, hem de öğrencilerimiz tarafından sınav motivasyon kampları, telafi eğitimleri, kitap okuma kampları, tarımsal eğitimler vb faaliyetlerde kullanılabilecektir. Projemize destek veren Pazaryeri Belediyesi, Bilecik İl Özel İdaresi, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumlarımıza, sanayicilerimize, esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Çırak'ın tadilatı biten İzcilik Kampı incelemesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Bahadır, Adem Tekin ve Pazaryeri OSB Müdürü Muammer Yıldırım eşlik etti. - BİLECİK

Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu
Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu
Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu
Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu
Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu
Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu
Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu
Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu
Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Okul, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Çırak, tamamlanan Kamp merkezinde incelemede bulundu - Son Dakika


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