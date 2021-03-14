Kaymakam Çırak'tan ilçe pazarında denetim - Son Dakika

Kaymakam Çırak'tan ilçe pazarında denetim
14.03.2021 13:07
Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Berkay Çırak, semt pazarında korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirdi.
Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Berkay Çırak, semt pazarında korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirdi.
İlçede her hafta cumartesi günü kurulan semt pazarında Kaymakam Çırak, esnafa hayırlı işler dileyerek, bir takım denetimler yaptı. Kaymakam Çırak, ilçe pazarında esnaf ve vatandaşların kurallara uyup, uymadığı yerinde denetledi. Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme döneminde olduklarını anımsatan Kaymakam Çıkak, "Hayatımızın her alanının normalleşme için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" dedi. - BİLECİK
Son Dakika Yangında annesini kaybeden minik Okay ölümle savaşıyor! Uyandığında ilk sözü "anne" oldu Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı