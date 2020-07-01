Kaymakam Çırak'tan orman ve anız yangını uyarısı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak, orman ve anız yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.



Kaymakam Çırak, yaptığı açıklamada, yaz ayları ile birlikte çıkabilecek orman yangınlarının oksijen kaynağı olan bitki örtüsünün ve kaçma imkanı olmayan canlıların yok olmalarına neden olduğunu tarım arazilerindeki anız yangınlarının ormanlara sıçraya bileceği konusunda çiftçileri uyardı. Yangınların, ekosistemi yok ettiği gibi ormanların yok olması veya zarar görmesi ile birlikte erozyon, toprak kayması gibi doğal afetlerin oluşmasına da zemin hazırladığını belirten Kaymakam Çırak, sözlerine şöyle devam etti;



"Bu tür doğal afetlerle karşılaşmamak için gerekli tedbirleri alarak risklerimizi azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle yangınların oluşmasına neden olacak; mangal, sigara ve rastgele atılan şişeler, ilçe genelinde hububat hasadının başlaması dolayısıyla köy sakinleri ve tarla sahiplerinin hasat sonrası anızları yakması gibi her türlü davranıştan kaçınmamız, bu konudaki hassasiyetimizi ve duyarlılığımızı arttırmamız gerekiyor. Orman yangını ile karşılaşıldığında mutlaka ve anında müdahale edilebilmesi için vatandaşlar tarafından 112 Acil Yardım ve 177 Orman Yangın İhbar telefonlarından ihbar verilmesi hayati önem taşıyor. Yangın oluşturacak davranışlardan özenle kaçınmak gerekiyor." - BİLECİK