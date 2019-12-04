Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çırak ve Başkan Tekin'den Kore gazisine anlamlı ziyaret
Son Dakika Yaşam Kaymakam Çırak ve Başkan Tekin'den Kore gazisine anlamlı ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Çırak ve Başkan Tekin'den Kore gazisine anlamlı ziyaret

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede berber dükkanı işleten Kore gazisi Refik Özberber'i evinde ziyaret etti.

Kaymakam Çırak ve Başkan Tekin'den Kore gazisine anlamlı ziyaret, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede berber dükkanı işleten Kore gazisi Refik Özberber'i evinde ziyaret etti.


90 yaşındaki Refik Özberber, işlettiği berber dükkanının 100 yıllık olduğunu ve kullanılan eşyalarının tamamının babasından kaldığını aktardı. Özberber, berber dükkanında sergilediği madalya ve onur belgeleri hakkında bilgiler verdi.


Kaymakam Çırak ve Başkan Tekin, Kore Gazisi Refik Özberber ile sohbet edip hayırlı işler temennisinde bulundu. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Kore, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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