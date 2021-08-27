Kaymakam Çorumluoğlu, "Ereğlili gibi çalıştığımı düşünüyorum" - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamlığı'ndan İzmir Vali Yardımcılığına atanan İsmail Çorumluoğlu, veda ziyaretleri kapsamında AK Parti Kdz. Ereğli İlçe teşkilatını ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'ndan İzmir Vali Yardımcılığına atanan ve 30 Ağustos töreninin ardından ilçeden ayrılacak olan İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Parti binası girişinde, İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Kaymakam Çorumluoğlu; İlçe Başkanlığı makamında Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Yöneticileriyle bir süre sohbet etti.

Atanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çorumluoğlu, ilçeden bir takım projeleri başlatamadan gidecek olmanın burukluğunu yaşadığını söyledi.

Çorumluoğlu açıklamasında, "Allah'a şükürler olsun ki bana Kdz. Ereğli gibi bir ilçede Kaymakamlık yapmak nasip oldu. Burada, bir Ereğlili gibi çalıştığımı düşünüyorum. Başarılı olduğum, başarısız olduğum zamanlar oldu. Göreve başladığımda bir süre Fatih Çakır ile çalıştık, akabinde de Saffet Başkan ile çalışmalarımızı sürdürdük. Kendileriyle de zaman zaman fikir ayrılığına düştüğümüz konular olmuştur. Ancak hepimizin gayesi Kdz. Ereğli halkını mutlu etmek, onlara hizmetin en iyisini sunmaktı. Ben şahsen ilçede bir vesileyle görüştüğüm herkese hakkımı helal ediyorum. İzmir'e gidecek olmamın bana göre artısı ailemin orada olması, çocuklarımın orada okuyacak olmaları; eksisi ise buradan bazı projelerin başladığını görmeden ayrılacak olmamdır. Ama buraya gelecek olan Kaymakam Bey de bizden daha kıdemli ve tecrübeli birisi. Kendisi bu projeleri takip edecek, Saffet Başkan ve ekibinin yanı sıra diğer siyasi parti, kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak ilçemize bizden daha faydalı olabilecek biridir. Ben, benden sonra gelip daha başarılı olan kişileri kıskanacak yaşları geçtim. Benden sonra gelecek olanların benden daha fazla, daha iyi hizmet etmelerinden gurur duyarım." İfadelerini kullandı.

Çorumluoğlu, 30 Ağustos Pazartesi günü ilçeden ayrılacağını da sözlerine ekledi.

Kaymakam Çorumluoğlu'na, ziyaretinden dolayı teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; Çorumluoğlu'nun bir Ereğlili gibi çalıştığına şahit olduklarını söyledi. AK Parti İlçe Teşkilatı olarak, Kaymakam Çorumluoğlu'na haklarını helal ettiklerini ifade eden Bozkurt, Çorumluoğlu'na yeni görev yerinde güzel hizmetlere imza atmasını temenni etti.

Bozkurt, devam eden ve yapılması planlanan çalışmaların takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi. - ZONGULDAK