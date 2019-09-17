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Kaymakam Çorumluoğlu Gaziler Gününü kutladı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Çorumluoğlu Gaziler Gününü kutladı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük mührü ve teminatının Gaziler olduğunu dile getiren Çorumluoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük mührü ve teminatı olan Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.


Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, son olarak da 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde, canları pahasına mücadele verip, o yüce makama ulaşan şehitlerimiz ve gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatan, severliğini ve kahramanlığını yaşayan birer abideleridir.


Böylesine özverili tutumlarıyla hepimize örnek olan gazilerimize saygı duymak ve değerli kişiliklerine yakışır imkanlar altında yaşamlarını sürdürmelerini, varsa sorunlarının çözülmesini ve her fırsatta minnet duygularıyla takdir edilmelerini sağlamanın toplumsal sorumluluğumuz olduğu bilinciyle, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da onlara layık oldukları kıymeti, devlet ve millet olarak vermeye devam edeceğiz.


Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal ve Gazi unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyor, vatanı için canını ortaya koymaktan kaçınmayan tüm şehitlerimizi saygıyla, gazilerimizi şükranla anıyor, ebediyete intikal etmiş gazilerimize rahmet, aramızda bulunanlara sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum." - ZONGULDAK

19 Eylül Gaziler Günü, Gaziler Günü, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:08 Kaynak: İHA
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