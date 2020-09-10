Kaymakam Çorumluoğlu: "Gençler virüsü dışarıdan evlere taşıyor" - Son Dakika

Kaymakam Çorumluoğlu: "Gençler virüsü dışarıdan evlere taşıyor"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gençlerin korona virüsü dışarıdan evlere taşıdığını söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gençlerin korona virüsü dışarıdan evlere taşıdığını söyledi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda bugün tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen "Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosu ile Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirleri denetledi. Çorumluoğlu denetim öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada artan vak'alara göre bazı kısıtlamalar getirildiğini belirtti. Çorumluoğlu, korona virüse yakalanan vak'a sayılarının fazla olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan özveri beklediklerini söyledi.

Çorumluoğlu, yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi: "8 vefatımız var. En son görüştüğümüzden bu yana 4 kişinin daha vefat etmesi üzücü. İlçe Kaymakamı olarak da ben bu duruma çok üzüldüm. Her seferinde sizlerin aracılığıyla bu hususu değerlendiriyoruz. Gençler virüsü dışarıdan evlere taşıyor, taşıdıktan sonra da vefatlar olacak dedim. Dediğim gibi de oldu. Vatandaşımızı burada tekraren uyarıyorum. Bu gidişat çok iyi bir gidişat değil. Şu anda 143 tane vatandaşımız Covid-19 pozitif hastası. Yoğun bakımda yatan 2 tane hastamız var.

Yaz aylarında virüsün gücü düştü, mutasyona uğradı gibi cümleler vardı. Son zamanlarda görüyorum ki virüsün gücü düşmediği gibi, bulaşma hızı da arttı. Doktor değilim ama buradaki raporlardan görüyorum ki bulaşma hızı son derece fazla. Ama ne yazık ki vatandaşımız hala düğün dernek, doğum günü, gün peşinde. Bunları anlamakta zorluk çekiyoruz. Bizim bu süreçte acımamız yoktu, bu saatten sonra da olmayacak. Kimsenin başka bir insanın hayatını riske atmasına hakkı yok. Dolayısıyla bu alanda vatandaşlarımızdan gayret ve çaba bekliyorum. Ereğli olarak iyiydik ama son 40 gündeki artış bizi geriletti. İleride bazı sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Bunu vatandaşlarımıza şimdiden söylüyorum. Bunlara maruz kalmamak için bu işi azaltalım ve bitirelim. Yarın okullar açıldığında, grip ve benzeri hastalıklar başladığında bu işle mücadele daha da zor olacak. Günlük 15-20 vak'a geliyor arkadaşlar. Kabul edilebilir düzey değil. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız uyarıyor, biz uyarıyoruz. Ama vatandaşımız düğünde hastalık kapıyor, karantina da olması gerekirken gidiyor başka bir düğünde bulaştırıyor. Devletimizin, bakanlıklarımızın aldığı kararların hepsi buradaki vatandaşlarımız için. Devletimiz vatandaşımızı önemsiyor ama adam beni görünce maske takıyor. Beni görünce takmayın maskeyi, niye takıyorsunuz? Her yerde ben olamayacağıma göre bu maskeyi alışkanlık haline getireceksiniz. Kendinizi, etrafınızdakileri üzmemek için bu konuda çaba sarf edeceğiz. Ne yazık ki çilek halk otobüsleri bizimle bu konuda hem fikir olamadılar. Ama bizde kanuni haklarımız nelerse sonuna kadar kullanacağız. Bir günde haklarını kaldırdık ama geri verdikten sonra da sözlerimizi dinlemiyorlar. 50 bilet ceza kesme hakkımız var. Vatandaşlarımız bu haklarını kullansınlar. Kim hangi otobüse binemediyse dilekçe yazsın biz ona ceza vereceğiz. Ayakta yolcu yok. Hıfzıssıhha Kurulu kararını aldı. Maske zaten zorunlu. Tüm Türkiye'de alınan kararların hepsi bizde de geçerli, bizde uyguluyoruz. Ama vatandaşlarımız kendi kendilerine bu kuralları aşarak bir iş yaptıklarını zannediyorlar. Üzücü olan nokta burası. 4 kişi bir araya gelmiş okey oynuyor. Köydeki evin bahçesini nasıl kontrol edebileceksiniz. Edemiyorsunuz, kaçak yerlerde oynamaya çalışıyorlar. Önemli olan kişinin kendi kendini koruması. Yoksa buradan 4 kişilik bir taksi geçecek. Maskesi takılı değil. Bizim yanımızdan geçtikten sonra maskeyi çıkartıyor. ya bize sen maskeyi göstersen ne olacak, göstermesen ne olacak. kamu kuruluşlarındaki tüm arkadaşlar vatandaşlara hizmet etmek için var. Ben Kaymakam olarak vatandaşa hizmet etmek için varım. Bizim vatandaşa ceza yazmaktan nasıl karımız olabilir? Düğünler yasaklandı. Kaçak yerlerde düğün yapmaya çalışıyorlar. Ereğli'de yaşanıyor bu. Kaçak kına gecesinden ne karınız var? Rakamlar konusunda da bakanlıktan talimatımız var resmi açıklama yapmama konusunda. Ama şu anki durum kötü. Ama umutsuz değiliz. Mücadelemiz devam edecek. 143 kişi şu anda Ereğli'de Covid-19 vak'asını atlatamamış durumda. Tedbirler bizim istediğimiz seviyeye gelmediği sürece kötüye gidiyoruz." - ZONGULDAK

Kaymakam Çorumluoğlu: Gençler virüsü dışarıdan evlere taşıyor

İsmail Çorumluoğlu, Koronavirüs, Zonguldak, Düğün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Çorumluoğlu: 'Gençler virüsü dışarıdan evlere taşıyor' - Son Dakika

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