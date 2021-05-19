Kaymakam Çorumluoğlu, "Her cenazeden 3-4 vaka aldık" - Son Dakika

Kaymakam Çorumluoğlu, "Her cenazeden 3-4 vaka aldık"

19.05.2021 14:23

Kaymakam Çorumluoğlu, "Her cenazeden 3-4 vaka aldık" Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu: "Vefat edenlere baktığımızda, çoğunluğun aşı yaptırmadığını üzülerek görüyorum" "Cenaze sonrası evinde mevlid ve yemek verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" Zonguldak'ın Ereğli ilçe...

Kaymakam Çorumluoğlu, "Her cenazeden 3-4 vaka aldık"

Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu:

"Vefat edenlere baktığımızda, çoğunluğun aşı yaptırmadığını üzülerek görüyorum"

"Cenaze sonrası evinde mevlid ve yemek verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçede her cenaze namazı sonrası 3-4 pozitif vaka çıkması kendilerini üzdüğünü belirterek, "Yaşlı vatandaşlarımız aşı yaptırmaktan neden çekiniyor anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu. Kovid-19 ile ilgili Ereğli'de gelinen son durumu aktaran Kaymakam Çorumluoğlu, konuşmasına gençlerin bayramını kutlayarak başladı. Vaka sayılarında azalma olduğunu ama bekledikleri rakamlara düşmediğini belirten Kaymakam Çorumluoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün yine kısıtlamalar çerçevesinde 19 Mayıs törenini icra ettik. Tabii ki biraz daha azalacağını tahmin ediyoruz. Çünkü biz de vatandaş gibi yorulduk bu işlerden. Vatandaşımız da evde kalmaktan, kısıtlamalardan sıkıldı, bunun farkındayız ama insan sağlığını korumak zorundayız. Bizim için en önemli konu insan sağlığı. İnsan sağlığı ile beraber ekonomiyi de ayakta tutmak zorundayız. Dolayısıyla bu çerçevede biz bu mücadeleyi götürüyoruz. Ereğli'de vaka sayıları azaldı ama beklediğimiz rakamlara düşmedi. Biz 10'lu rakamların altına düşeriz diye hesaplıyoruz. Şu anda kırklı rakamlardayız. Ama dünkü ve ondan önceki vaziyete baktığımız zaman biraz daha sayının artacağını düşünüyoruz. Biz kontrollü açılmadan yanayız. Cumhurbaşkanımız da, İçişleri Bakanımız da bunları söyledi. Bu kadar mücadele yaptık, birden gevşettiğimizde sıkıntı yaşarız. Onun için biraz daha kontrollü olmayı ümit ediyorum. Vefat olarak, haftada üç ya da dört vatandaşımızı kaybediyoruz. Bazı günler iki vatandaşımızı kaybediyoruz." dedi.

Kaymakamdan aşı konusunda uyarı

Aşı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Çorumluoğlu, özellikle pikniğe gidenlere ceza yazıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ben bütün vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Aşı oranımız fena değil ama özellikle ihtiyar, yaşlı vatandaşlarımız neden çekiniyor anlamakta güçlük çekiyorum. Vefat edenlere baktığımızda, çoğunluğun aşı yaptırmadığını üzülerek görüyorum. Dolayısıyla biraz daha dikkatli olalım. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını yaptırsın. Ben yaptırdım, antikorum 250 üzeri çıktı. Bütün vatandaşlarımıza tekraren tavsiye ediyorum. Bu yaz güzel bir yaz olacak. Hem kamu yatırımları, hem de etkinlikler anlamında güzel bir yaz olacağını düşünüyorum. Özellikle pikniğe gidenlere ceza yazıyoruz. Çünkü ben bu kurala uyuyorsam, sen uymadan pikniğe gidiyorsan olmaz. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Özellikle cenazelerden, her cenazeden üç dört pozitif vaka aldık. Ölüm zaten üzüntü ama her cenazeden pozitif vaka çıkması bizi üzüyor. Vefatın ardından evdeki Kur'an, yemek ve benzeri işleri yapmayın diye söylüyoruz. Bu günler geçecek, geçtikten sonra yapılır ama siz bunu yapacaksınız diye bir insanın sağlığına zarar vermek, bu manada doğru olmadığını düşünüyorum. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızı uyardık, affımız yok, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız.

Kaymakam Çorumluoğlu, Her cenazeden 3-4 vaka aldık
Kaymakam Çorumluoğlu, Her cenazeden 3-4 vaka aldık
Kaymakam Çorumluoğlu, Her cenazeden 3-4 vaka aldık
Kaymakam Çorumluoğlu, Her cenazeden 3-4 vaka aldık

İsmail Çorumluoğlu, Cenaze, Ereğli, Vefat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kaymakam Çorumluoğlu, 'Her cenazeden 3-4 vaka aldık' - Son Dakika


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