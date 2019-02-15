Kaymakam Çorumluoğlu'na Ziyaret

Türk Hava Kurumu (THK) Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Türk Hava Kurumu (THK) Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.



Hasçelik, ziyarette yaptığı konuşmada, gerçekleştirdikleri kongre sonrası göreve gelen yeni yönetimin çalışmalarını hızlandırdığını söyledi.



Kurumun çalışmaları ve planlamalarına ilişkin bilgiler veren Hasçelik, Kaymakam Çorumluoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorumluoğlu da Hasçelik ve yönetim kurulu üyelerine başarı temennisinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Belediye Başkanı Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi

Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak

Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor

Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti