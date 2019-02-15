Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çorumluoğlu'na Ziyaret

Kaymakam Çorumluoğlu'na Ziyaret

1 saat önce

Türk Hava Kurumu (THK) Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Çorumluoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Türk Hava Kurumu (THK) Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Hasçelik, ziyarette yaptığı konuşmada, gerçekleştirdikleri kongre sonrası göreve gelen yeni yönetimin çalışmalarını hızlandırdığını söyledi.

Kurumun çalışmaları ve planlamalarına ilişkin bilgiler veren Hasçelik, Kaymakam Çorumluoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorumluoğlu da Hasçelik ve yönetim kurulu üyelerine başarı temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:41 Kaynak: AA

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