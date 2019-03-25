Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çorumluoğlu'ndan Gülüç'e Okul Müjdesi

Kaymakam Çorumluoğlu'ndan Gülüç'e Okul Müjdesi

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, daire müdürleri ile birlikte Gülüç Belediyesi'ni ziyaret ederek belediye tarafından arsası verilen 24 derslikli Gülüç Vesile Dikmen Ortaokulu'nun ihale aşamasına geldiğini söyledi.

Kaymakam Çorumluoğlu'ndan Gülüç'e Okul Müjdesi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, daire müdürleri ile birlikte Gülüç Belediyesi'ni ziyaret ederek belediye tarafından arsası verilen 24 derslikli Gülüç Vesile Dikmen Ortaokulu'nun ihale aşamasına geldiğini söyledi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu daire müdürleri ile birlikte Gülüç Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Gökhan Demirtaş ile görüştü. AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclis üyesi adaylarının ve belediye birim amirlerinin de yer aldığı toplantıda beldede yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Gülüç Beldesi'nde vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Çorumluoğlu, belediyenin çalışmalarından dolayı Başkan Gökhan Demirtaş'a teşekkür ederek başarılar diledi. Çorumluoğlu ziyarette Gülüç Belediyesi tarafından Atalay Bölgesi'nde arsa tahsisi yapılan 24 derslikli Gülüç Vesile Dikmen Ortaokulu'nun projesinin tamamlandığını ve ihale aşamasına geldiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, yeni dönemde Gülüç'e daha güzel hizmetler kazandıracaklarını ve bazı noktalarda Kaymakam Çorumluoğlu'ndan da destek isteyeceklerini söyledi. Kaymakam Çorumluoğlu'nun kendileri için büyük bir şans olduğunu ifade eden Demirtaş, birlikte Gülüç halkı için çok güzel projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Ziyaret sonrası Kaymakam Çorumluoğlu, Başkan Demirtaş ve toplantıya katılanlar birlikte fotoğraf çektirdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:50 Kaynak: İHA

Zonguldak, İsmail Çorumluoğlu, Gülüç, Güncel
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