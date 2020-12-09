Kaymakam Çorumluoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı yayınladı.

Kaymakam Çorumluoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizde, 6 Nisan 1949'dan bu yana, İnsan Hakları Evrensel Beyanname'sinin BM Genel Kurulunca kabul edildiği 10 Aralık tarihi "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır.

Tarih boyunca farklı kültürlere ve dinlere kucak açarak dünya barışına önemli katkılar sağlayan Ülkemiz, bu konudaki duyarlılığını her zaman ortaya koymuş ve bu konuda da önemli sözleşmelere imza atmıştır.

İnsan hakları, her Ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerlerler olup, Ülkemizde de İnsan Hakları standartlarının en üst düzeye getirilmesi amacıyla, son yıllarda birçok önemli adımlar atılmıştır.

Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi Ülkemizde de, bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için vazgeçilmez unsurlardan biri olan insan haklarının korunması amacıyla da son yıllarda yapılan çalışmalar bizleri daha ileri taşımaktadır."10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" vesilesiyle, Ülkemizde bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da ırk, renk, cinsiyet, dil, din, görüş, ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin birlik ve beraberlik ortamında yaşanacağının altını bir kez daha çiziyor, tüm insanların huzur, dostluk ve barış içerisinde geçireceği güzel günler temenni ediyorum." - ZONGULDAK