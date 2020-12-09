Kaymakam Çorumluoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Kaymakam Çorumluoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı

09.12.2020 17:47
Kaymakam Çorumluoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı yayınladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı yayınladı.

Kaymakam Çorumluoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizde, 6 Nisan 1949'dan bu yana, İnsan Hakları Evrensel Beyanname'sinin BM Genel Kurulunca kabul edildiği 10 Aralık tarihi "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır.

Tarih boyunca farklı kültürlere ve dinlere kucak açarak dünya barışına önemli katkılar sağlayan Ülkemiz, bu konudaki duyarlılığını her zaman ortaya koymuş ve bu konuda da önemli sözleşmelere imza atmıştır.

İnsan hakları, her Ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerlerler olup, Ülkemizde de İnsan Hakları standartlarının en üst düzeye getirilmesi amacıyla, son yıllarda birçok önemli adımlar atılmıştır.

Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi Ülkemizde de, bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için vazgeçilmez unsurlardan biri olan insan haklarının korunması amacıyla da son yıllarda yapılan çalışmalar bizleri daha ileri taşımaktadır."10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" vesilesiyle, Ülkemizde bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da ırk, renk, cinsiyet, dil, din, görüş, ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin birlik ve beraberlik ortamında yaşanacağının altını bir kez daha çiziyor, tüm insanların huzur, dostluk ve barış içerisinde geçireceği güzel günler temenni ediyorum." - ZONGULDAK

Kaymakam Çorumluoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları, Zonguldak, 10 Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Çorumluoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü Karısını öldürdükten sonra ormana saklanan cani koca, tutuklandı Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi Halk endişeli! Hatay'da vaka artışı nedeniyle yoğun bakım doluluk oranı yükseldi Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti
Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:45
Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi         
17:34
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor         
16:59
Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı         
16:55
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü         
16:05
Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu         
15:48
Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı         
15:30
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 18:06:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Çorumluoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei