Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çorumluoğlu'ndan "Sarıkamış deniz şehitleri"ni anma mesajı
Son Dakika Güncel Kaymakam Çorumluoğlu'ndan 'Sarıkamış deniz şehitleri'ni anma mesajı

Kaymakam Çorumluoğlu'ndan "Sarıkamış deniz şehitleri"ni anma mesajı

7 saat önce

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli ilçesinde Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanması tarafından batırılması sonucu şehit düşenleri saygı, minnet ve şükranla andıklarını bildirdi.

Kaymakam Çorumluoğlu'ndan

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli ilçesinde Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanması tarafından batırılması sonucu şehit düşenleri saygı, minnet ve şükranla andıklarını bildirdi.

Çorumluoğlu, yazılı açıklamasında, Rus gemilerince 7 Kasım 1914'te "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin Rus donanması tarafından Ereğli açıklarında batırıldığını hatırlattı.

İsmail Çorumluoğlu, açılamasında, "Zorlu doğa ve iklim koşullarında mücadele eden kahraman askerlerimize destek olmak için yola çıkan üç gemimizde şehit olan 221 kahramanımız, ilelebet hafızalarımızda yer alacak ve unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Sarıkamış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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