Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çorumluoğlu'ndan Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret

Kaymakam Çorumluoğlu'ndan Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret

2 saat önce

Zonguldak'ta Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçedeki şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Çorumluoğlu'ndan Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret, System.String[]
Zonguldak'ta Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçedeki şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Çorumluoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçede harp malulü, muharip, 15 Temmuz gazileriyle şehit ailelerini ziyaret etmeye çalıştıklarını söyledi.

Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini vurgulayan Çorumluoğlu, şöyle konuştu:

"Bizlere şehitlerimizin emaneti olarak kalan ailelerimizle gazilerimizin her zaman yanındayız. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Devletimizin imkanları kendilerinin hizmetindedir."

Çorumluoğlu'nun ziyaretlerine ilçe protokolü de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:40 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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