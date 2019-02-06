Kaymakam Çorumluoğlu'ndan Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret
2 saat önce
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve ilçe protokolü, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu
ve ilçe protokolü, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.
Çorumluoğlu, yaptığı açıklamada, fırsat buldukça şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ettiğini söyledi.
Şehit aileleri ve gazilerin sıkıntılarının giderilmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Çorumluoğlu, "Bu ziyaretlerimiz bizler için son derece önemli. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin sorunlarını, taleplerini dinliyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Makamlarımız her zaman onlara açıktır." diye konuştu.
Çorumluoğlu'nun ziyaretlerine, Karadeniz
Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:01 Kaynak: AA
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