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Kaymakam Çorumluoğlu'ndan ziyaret

1 saat önce

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Çorumluoğlu'ndan ziyaret, System.String[]
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret etti.
Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve daire müdürleriyle ilçedeki şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret etti.
Gazilerin ve şehit yakınlarının sorunlarını dinleyen Çorumluoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını anlatan Çorumluoğlu, "Makamlarımız her zaman sizlere açıktır. Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutluyoruz." dedi.
Şehit aileleri ve gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Çorumluoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:21 Kaynak: AA
İsmail Çorumluoğlu, Güncel
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