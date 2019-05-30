Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çorumluoğlu Ramazan Bayramını kutladı
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Çorumluoğlu Ramazan Bayramını kutladı

7 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorum Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Çorumluoğlu Ramazan Bayramını kutladı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorum Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Kdz. Ereğli halkının Ramazan Bayramını kutladı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu birlik ve beraberliğin güçlendirmek adına Ramazan Bayramının büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Çorumluoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi, "Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, yardımlaşmanın, hoşgörünün, paylaşma ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanları birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar; sağlık, mutluluk, huzur dolu nice bayramlar diler sevgi ve saygılar sunarım." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:51 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın girişimci mandanın etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretiyor Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp kendisini duruşmaya davet etti Kendi traktörüyle sahili temizleyen muhtar vatandaşların gönlünü fethetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 10:58:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çorumluoğlu Ramazan Bayramını kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]