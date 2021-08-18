Kaymakam Çorumluoğlu: "Vakaların çoğunluğu delta varyantı" - Son Dakika

Kaymakam Çorumluoğlu: "Vakaların çoğunluğu delta varyantı"

Kdz. Ereğli'de vaka sayılarında artış var

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, koronavirüsle mücadelede ilçedeki son durumu paylaşarak, "Şu anda serviste yatan yaklaşık 50 civarında hastamız, 10 civarında da yoğun bakımda yatan hastamız var" dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, koronavirüsle mücadelede ilçedeki son durumu paylaştı. Kaymakam Çorumluoğlu, vaka sayılarında halen istenen düzeye düşülemediğini belirterek, "Bu durum zaman zaman bize vefat olarak da geri dönüyor. Bazı haftalarda 2 ya da 3 vefatımız oluyor, bu da bizi ziyadesiyle üzüyor. Okullar açılmadan önce kontrol altına almamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanımızın da açıkladığı gibi bu sene okullar zamanında açılacak. Hazırlıklarımızı da o yönde yapıyoruz. Ama okullar açıldıktan sonra daha da sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor olacak. Aşı şu anda elimizde yeteri kadar var. Ereğli olarak da yeteri kadar var. Vatandaşlarımız bazen yanlış, asparagas bilgilerle bu işlerden uzak durmaya çalışıyorlar. Açıkçası kimse bu tür antipropagandalara kulak vermesin. Devletimiz bu işle alakalı gerekli açıklamaları yapıyor. Bu açıklamalar çerçevesinde de aşılarını yaptırsınlar. Çünkü sizin yaptırdığınız aşı aynı zamanda toplumu koruma anlamında da son derece önemli. Sadece kendinizi değil, toplumu da siz bu sayede korumuş olacaksınız. Çok hikayeler dinliyoruz son günlerde; "ben aşı karşıtıydım, keşke o aşıyı yaptırsaydım da başıma bunlar gelmeseydi" diye çok sıkıntılı durumları dinliyoruz. Bunlarla karşı karşıya kalmamak için lütfen aşınızı yaptırın." İfadelerini kullandı.

Çorumluoğlu, Ereğli'de günlük ortalama 50 vaka geldiğini söyledi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Vakaların çoğunluğu da delta varyantı geliyor. Şu anda gündemdeki olan varyant delta varyantı. Zaten Sağlık Bakanımız da bunları açıklıyor. Hastanemiz şu anda tolere edebilecek düzeyde. Ama bir anda yükseliyor. Yani kendi kendimize yeterken hastaneler bir anda doluyor. Bir aileden 7-8 kişi geldi. Geçen vaka analizine baktım. Bir aileden 8 kişi gelir mi? Bu kadar mı biz birbirimize dikkat etmedik? Bu manada dikkatli olalım. Ben bu virüsü yeneceğimize inanıyorum. Hele ki Ereğli gibi eğitim seviyesinin yüksek olduğu, modern bir şehirde bizim bunu çok daha çabuk geçmemiz gerekiyor. Bayram civarlarında Zonguldak ve Türkiye'ye göre iyiydik ama son günlerde biraz daha işimiz zora düşmeye başladı. Ben bu süreçte vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda serviste yatan yaklaşık 50 civarında, 10 civarında da yoğun bakımda yatan hastamız var. Bunlara da Allah'tan şifa diliyorum."

"Karınca kararınca bütün vatandaşlarımız destek olsunlar"

Son günlerde Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşanan yangın ve sel felaketlerine de değinen Çorumluoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizde biliyorsunuz Ormanlı'da bir sel felaketi yaşamıştık. Ormanlı'da yaşadığımızda biz durumumuzu kötü gibi görüyorduk. Ama bugün Kastamonu'yu, Sinop'u gördükten sonra hakikaten oradaki vatandaşlarımız ciddi zararlar gördü. Bununla ilgili basın aracılığı ile de hesap numaralarını paylaştık, karınca kararınca bütün vatandaşlarımız destek olsunlar. Bugün Kastamonu'da olur, yarın Ereğli'de olur bu. Biz Türk milleti olarak birbirimizi dayanışma, birbirimizi kalkındırma ve destek olma anlamında örnek bir ülkeyiz. Ben bağış kampanyasında da Ereğli'nin gerekli çalışmayı yapacağına inanıyorum. Belediyelerimize, kamu kuruluşlarımıza, Sivil toplum kuruluşlarımıza, iş dünyasına bu tedbirleri gönderdik. Onların da teveccüh göstereceğine ben eminim. Bir kez daha Türkiye'nin değişik noktalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu işlerden zarar görmüş vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Memleketimizin yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi de orman yangınları. Ereğli için şu anda çok fazla sıkıntı gözükmemekle beraber, zaman zaman Ereğli'de de bu tür sıkıntılar olabilir. Özellikle fındık üretimi ile uğraşan vatandaşlarımız çer çöpü yakmasınlar. Bu sene yeteri kadar yüreğimiz yandı, ciğerlerimiz yandı. Memleketimiz yeteri kadar selle, yangınla ve diğer sıkıntılarla uğraşıyor. Bunu da daha arttırmamamız için biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor.