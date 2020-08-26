Kaymakam Çorumluoğlu: Vatandaşlar kurallara uymamakta direniyor - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Karadeniz Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, koronavirüs salgınına karşı halkın tedbirlere uymadığını söyleyerek, "Tüm önemlerimize rağmen vatandaşımız ne yazık ki kurallara uymamakta direniyor. Buna üzülüyorum. Cezaysa ceza yazıyoruz ama herkes bu saatten sonra kendisini korusun" dedi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Ereğli'ye bağlı Süleymanbeyler köyünde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından ilçedeki koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkında konuşan Çorumluoğlu, ilçede günlük 8-10 vaka yaşandığını söyledi. Yoğun bakımdaki bir hastanın da entübe olduğunu ifade eden Çorumluoğlu, "Ereğli'de salgının seyri konusunda çok fazla bir değişiklik yok. Türkiye'nin genel seyri gibi diyebiliriz. Türkiye'deki seyir neyse Ereğli'deki seyir de aynı şekilde. Hastanemizde yatan sayısı az. Ancak yoğun bakımda yatan bir hastamız dün itibarıyla entübe oldu. Dolayısıyla iki tane yoğun bakımda hastamız var. Diğer yönüyle günlük 8-10 vakamız günlük olarak gelmeye devam ediyor. İnşallah bayramın ve fındık sezonunun etkisinin azalacağını düşünüyorum" dedi.

'VATANDAŞ TEDBİRLERE DİRENİYOR''Kaymakam Çorumluoğlu, aldıkları tedbirlere vatandaşların uymadığını da ifade etti. Kurallara uyulmamakta direnildiğini belirten Çorumluoğlu, şöyle konuştu:

"Tüm önemlerimize rağmen vatandaşımız ne yazık ki kurallara uymamakta direniyor. Buna üzülüyorum. Cezaysa ceza yazıyoruz ama herkes bu saatten sonra kendisini korusun. Özellikle düğünler, mevlüt ve diğer programlarda sıkıntı var. Dün bazı iller kısıtlama kapsamına alındı. Eğer dikkat etmezsek bir süre sonra Zonguldak'ta bu kısıtlama kapsamına alınabilir. Bir kişinin, iki kişinin yaptığı hata yüzünden tüm Ereğli'nin, tüm Zonguldak'ın kısıtlama içerisine girmesini ben doğru bulmuyorum. Yanınızdaki bir komşunuz, arkadaşınız maske takmıyorsa bunu uyarma göreviniz vardır. 'Sana ne ben maske takmam' dersen, yarın öbür gün Zonguldak'ta bir kısıtlama gelirse bu 'sana ne' değil, beni de ilgilendiriyor. Dolayısıyla burada Ereğli ve Zonguldak'ı bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Her zaman söylüyorum, kış gelmeden bu işi çözmemiz gerekiyor. Eğer biz ekim ayına, kasım ayına bu sayılarla girersek can kaybı anlamında daha büyük sıkıntılar yaşarız. O nedenle vatandaşlarımızı tekrar mesafeye, hijyene ve maske kullanmaya davet ediyorum."