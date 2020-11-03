Kaymakam Coşgun, köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kaymakam Coşgun, köylerde incelemelerde bulundu

03.11.2020 21:16
Kaymakam Coşgun, köylerde incelemelerde bulundu, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kaymakam Muharrem Coşgun, Basat ve Akyamaç köylerinde tarım ve hayvancılık alanlarında incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kaymakam Muharrem Coşgun, Basat ve Akyamaç köylerinde tarım ve hayvancılık alanlarında incelemelerde bulundu.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ile birlikte Akyamaç ve Basat köylerinde, çiftçi ziyareti yaptı. Ziyaretlere Basat köyü Muhtarı Hasan Kuzucu' nun da katılımıyla Mehmet Tabakoğlu ' na ait koyunculuk işletmesi ve Yusuf İnamoğlu ' na ait seralar ile başlanıldı. Kaymakam Coşgun, işletme sahipleri ile görüşmeler yaparak sorunlarını dinledi. Burada çiftçiliğin önemine değinen Kaymakam Coşgun, " Çiftçilik bizim vazgeçilmezimiz. Köylerde tarımla uğraşmak ve üretime katılmak önemli. Basat köyümüzde görüyoruz ki bu tip insanlarımız var ve gayet başarılılar. Üreten insanlarımızı tebrik ediyorum. Devlet olarak çalışkan insanlarımızın her zaman destekçileriyiz. Ben üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum " dedi. Köy muhtarı ile köyün sorunları hakkında görüşmeler yapılarak Akyamaç köyünde Vacit ve Soner Pat kardeşlere ait silaj yapımı ve silolama tesisi ziyaret edinildi. Burada da Kaymakam Muharrem Coşgun ve beraberindeki heyet ile işletme sahiplerinden yapılan çalışmalar ve işletme hakkında bilgi alınarak tesislerde incelemelerde bulunuldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Coşgun, "Ilimiz genelinde çiftçilerimiz küçük ölçekli işletmelerde tarım ve hayvancılık yapmaktadır. Bu durumun bir çok konuda sorun oluşturduğu bir gerçektir. Ancak Çaycuma' mızda Filyos projesi amacıyla kamulaştırılan bu alan sayesinde modern makinalarla tarım yapılabiliyor. Bunun açık örneği bu modern cihazlarla yapılan silaj ünitesi. Yapılan işin zayi olmaması için bu tür tesisler de önemli. Çiftçilerimizin emeği her zaman değerlidir. Bu vesile ile tesis sahibi arkadaşları kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaymakam Coşgun, köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Coşgun, köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Coşgun, köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Coşgun, köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Coşgun, köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Coşgun, köylerde incelemelerde bulundu

Ziraat Odası, Zonguldak, Çaycuma, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Coşgun, köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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