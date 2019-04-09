Kaymakam Coşkun'dan Gürer'e Hayırlı Olsun
1 saat önce
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Belediye Başkanı Arslan Gürer'i ziyaret etti.
Demirözü
Kaymakamı Ömer Coşkun
, Belediye Başkanı Arslan
Gürer'i ziyaret etti.
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Demirözü Belediye Başkanı Seçilen Arslan Gürer
'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Ömer Coşkun, yapılan seçimlerin ilçeye ve ülkemize hayırlar getirmesini dileyerek Belediye Başkanı Gürer'e hayırlı olsun temennisinde bulundu. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:16 Kaynak: İHA
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