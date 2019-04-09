Son Dakika Haberleri: Kaymakam Coşkun'dan Gürer'e Hayırlı Olsun

Kaymakam Coşkun'dan Gürer'e Hayırlı Olsun

1 saat önce

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Belediye Başkanı Arslan Gürer'i ziyaret etti.

Kaymakam Coşkun'dan Gürer'e Hayırlı Olsun, System.String[]
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Belediye Başkanı Arslan Gürer'i ziyaret etti.

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Demirözü Belediye Başkanı Seçilen Arslan Gürer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Ömer Coşkun, yapılan seçimlerin ilçeye ve ülkemize hayırlar getirmesini dileyerek Belediye Başkanı Gürer'e hayırlı olsun temennisinde bulundu. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:16 Kaynak: İHA

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