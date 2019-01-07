Son Dakika Haberleri: Kaymakam Coşkun'dan Köy Ziyaretleri

Kaymakam Coşkun'dan Köy Ziyaretleri

1 saat önce

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, köylerde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kaymakam Coşkun'dan Köy Ziyaretleri, System.String[]
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, köylerde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Coşkun, ilçeye bağlı Devetaşı, Işıkova ve Karayaşmak köylerini ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hlis Saltık'ın da eşlik ettiği Coşkun, muhtarlardan yürütülen ve yapımı planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Coşkun, incelemelerinin ardından köy sakinleriyle de köy odalarında bir araya gelerek kendilerinden beklenti ve taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Ömer Coşkun, Demirözü, Güncel
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