Kaymakam Coşkun'dan Nzn Çağrı Merkezine Ziyaret
1 saat önce
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, ilçede faaliyete başlayan NZN Çağrı Merkezine ziyarette bulundu.
Demirözü
Kaymakamı Ömer Coşkun
, ilçede faaliyete başlayan NZN Çağrı Merkezine ziyarette bulundu.
Kaymakam Ömer Coşkun burada kurum yetkilisi Nazan Meyram Küçükosman tarafından karşılandı. Çağrı merkezinde incelemelerde bulunan ve hayırlı olsun dileklerini ileten Kaymakam Coşkun, kurumun çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İncelemelerin ardından çalışanlarla hatıra fotoğrafı çekilen Demirözü Kaymakamı Coşkun daha sonra çağrı merkezinden ayrıldı. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:07 Kaynak: İHA
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