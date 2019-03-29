Kaymakam Coşkun'dan Sporculara Ziyaret
2 saat önce
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun Demirözüspor U-13 futbol takımının antrenmanını ziyaret etti.
Demirözü
Kaymakamı Ömer Coşkun
Demirözüspor U-13 futbol takımının antrenmanını ziyaret etti.
Demirözü futbol sahasında antrenman yapan U-13 futbol takımının idmanını ziyaret eden Kaymakam Coşkun'u burada Gençlik Spor İlçe Müdürü Hayrettin Öner, takım Antrenörü Turan Yılmaz
ve teknik heyet karşıladı.
Takımın durumu ve çalışmalar hakkında Gençlik Spor İlçe Müdürü Hayrettin Öner ve Antrenör Turan Yılmaz'dan bilgi alan Demirözü Kaymakamı Coşkun, teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildikten sonra antrenmandan ayrıldı. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:02 Kaynak: İHA
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