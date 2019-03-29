Son Dakika Haberleri: Kaymakam Coşkun'dan Sporculara Ziyaret

Kaymakam Coşkun'dan Sporculara Ziyaret

2 saat önce

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun Demirözüspor U-13 futbol takımının antrenmanını ziyaret etti.

Kaymakam Coşkun'dan Sporculara Ziyaret, System.String[]
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun Demirözüspor U-13 futbol takımının antrenmanını ziyaret etti.

Demirözü futbol sahasında antrenman yapan U-13 futbol takımının idmanını ziyaret eden Kaymakam Coşkun'u burada Gençlik Spor İlçe Müdürü Hayrettin Öner, takım Antrenörü Turan Yılmaz ve teknik heyet karşıladı.

Takımın durumu ve çalışmalar hakkında Gençlik Spor İlçe Müdürü Hayrettin Öner ve Antrenör Turan Yılmaz'dan bilgi alan Demirözü Kaymakamı Coşkun, teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildikten sonra antrenmandan ayrıldı. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Yaşam
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