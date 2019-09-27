Son Dakika Haberleri: Kaymakam Coşkun güvenlik güçlerini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Coşkun güvenlik güçlerini ziyaret etti

45 dakika önce

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanlığını ve Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Kaymakam Coşkun güvenlik güçlerini ziyaret etti, System.String[]

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanlığını ve Emniyet Amirliğini ziyaret etti.


Bayburt Demirözü ilçe Kaymakamı Ömer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanlığını ve Emniyet Amirliğini ziyaret ederek ilçenin genel asayiş durumu hakkında bilgiler aldı. Polis ve jandarma personeli ile bir süre sohbet eden Kaymakam Coşkun vatandaşa daha iyi hizmet vermeleri için zaman zaman kamu kurum ve personellerini ziyaret ettiğini söyledi. Kaymakam Coşkun, "Vatandaşın huzuru bizim için önemlidir. Gerek can ve mal güvenliği gerekse ilçenin güvenliği için ekiplerimizin olan gücüyle çalışması lazım. Bizler vatandaşın sıkıntılarını sorunlarını gidermek için varız. Tüm çabamız bunun içidir" diye konuştu.


Personellerin talep ve sorunlarını dinledikten sonra başarılar dileyen Kaymakam Coşkun ziyaretini sonlandırdı. - BAYBURT

Ömer Coşkun, Demirözü, Jandarma, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayburt Özel İdarespor, Akhisarspor'u kupada saf dışı bıraktı!
Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin Arabada sigara yasağına vatandaştan ilginç çözüm Deprem sonrası Türk Telekom'dan hizmet alamayan vatandaşlar, bu ay fatura alınmamasını istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 11:41:58. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Coşkun güvenlik güçlerini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]