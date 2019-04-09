Kaymakam Coşkun: "Huzurla Uyumak İstiyorsanız Onun Sırrı Polislere Olan Güvendir"
1 saat önce
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, "Huzurla uyumak istiyorsanız onun sırrı polislere olan güvendir" dedi.
Demirözü
Kaymakamı Ömer Coşkun
, "Huzurla uyumak istiyorsanız onun sırrı polislere olan güvendir" dedi.
Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amir vekili Komiser Yardımcısı Veliaddin Özer ve İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları, Kaymakam Ömer Coşkun'u ziyaret etti. Polis Haftası
süresince yapılacak etkinlikler hakkında İlçe Emniyet Amir vekili Veliaddin Özer'den bilgi alan Kaymakam Coşkun, "Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftasını kutluyorum" dedi. - BAYBURT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:06 Kaynak: İHA
Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü
Son Dakika! AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı
TRT'nin Fatih Mehmet Maçoğlu Videosu Dikkat Çekti
Son Dakika! Bakanlık Duyurdu! PKK'nın Sözde Elebaşı Savaş Porsipi Öldürüldü