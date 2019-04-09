Son Dakika Haberleri: Kaymakam Coşkun: "Huzurla Uyumak İstiyorsanız Onun Sırrı Polislere Olan Güvendir"

Kaymakam Coşkun: "Huzurla Uyumak İstiyorsanız Onun Sırrı Polislere Olan Güvendir"

1 saat önce

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, "Huzurla uyumak istiyorsanız onun sırrı polislere olan güvendir" dedi.

Kaymakam Coşkun:
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, "Huzurla uyumak istiyorsanız onun sırrı polislere olan güvendir" dedi.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amir vekili Komiser Yardımcısı Veliaddin Özer ve İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları, Kaymakam Ömer Coşkun'u ziyaret etti.

Polis Haftası süresince yapılacak etkinlikler hakkında İlçe Emniyet Amir vekili Veliaddin Özer'den bilgi alan Kaymakam Coşkun, "Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftasını kutluyorum" dedi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:06 Kaynak: İHA

Demirözü, Polis, Ömer Coşkun, Güncel
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