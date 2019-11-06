Son Dakika Haberleri: Kaymakam Coşkun muhtarların talep ve önerilerini dinledi
Son Dakika Güncel Kaymakam Coşkun muhtarların talep ve önerilerini dinledi

Kaymakam Coşkun muhtarların talep ve önerilerini dinledi

6 saat önce

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Coşkun muhtarların talep ve önerilerini dinledi, System.String[]

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun muhtarlarla bir araya geldi.


Bayburt'un Demirözü İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun ilçe merkez ve köy muhtarları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. İlçe merkez mahalle sorunları ve köylerin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda Kaymakam Coşkun muhtarların talep ve önerilerini dinledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Ömer Coşkun'un yanı sıra, İl Genel Meclisi Üyeleri Birol Keskinoğlu, Ahmet Nebil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Veliaddin Özer, İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem, İlçe Tarım Orman Müdürü Nevzat Kılıç, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Pınar İspirli Ünalan, köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Kaymakam Ömer Coşkun'un konuşması ile başlayan toplantı, toplantıya katılan kurum amir ve müdürlerinin konuşmalarının ardından muhtarların sorun ve taleplerini belirtmesi ile sona erdi. - BAYBURT

Ömer Coşkun, Demirözü, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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