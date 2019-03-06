Son Dakika Haberleri: Kaymakam Coşkun Muhtarlarla Buluştu

Kaymakam Coşkun Muhtarlarla Buluştu

1 saat önce

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Coşkun Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'un yanı sıra; İlçe Yazı İşleri Müdürü Halis Saltık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yardımcısı Veliaddin Özer, mahalle, köy muhtarları ve muhtar adayları katıldı.

Burada Mevcut Muhtar ve aday olan muhtarlara; yaklaşan yerel seçimlerin huzur ortamı içerisinde geçmesi için uyarılarda bulunan Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, seçimler öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulundu.

Toplantı; İlçe Jandarma Komutanı Dağ ve İlçe Emniyet Amiri Özer'in seçim süresince alınacak güvenlik tedbirleri hakkında muhtar ve adaylara bilgilendirmede bulunması ve sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Jandarma, Ömer Coşkun, Demirözü, Güncel
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