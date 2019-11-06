Son Dakika Haberleri: Kaymakam Coşkun ve Başkan Gürer öğrencilerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Kaymakam Coşkun ve Başkan Gürer öğrencilerle bir araya geldi

Kaymakam Coşkun ve Başkan Gürer öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun ile Belediye Başkanı Arslan Gürer öğrencileri ziyaret ederek taleplerini dinlediler.

Kaymakam Coşkun ve Başkan Gürer öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun ile Belediye Başkanı Arslan Gürer öğrencileri ziyaret ederek taleplerini dinlediler.


Kaymakam Ömer Coşkun ile Başkan Arslan Gürer'i okul girişinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ve Okul Müdürü Salim Kara karşıladı. Başkan Gürer ile beraber sınıfları ziyaret eden Kaymakam Coşkun öğrencilerle bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Sınıfları ziyaretin ardından öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Coşkun ve Başkan Gürer öğretmenlerle eğitime dair toplantı gerçekleştirdi. Öğretmenlere görevlerinde başarıların dileyen Kaymakam Coşkun, daha sonra okuldan ayrıldı.


Okul ziyaretinde Kaymakam Coşkun'a Belediye Başkanı Arslan Gürer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ve Okul Müdürü Salim Kara eşlik etti. - BAYBURT

Nurettin Arslan, Ömer Coşkun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:37 Kaynak: İHA
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