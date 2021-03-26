Ahlat Kaymakamı Dağ, bakliyat paketleme tesisini gezdi - Son Dakika

Ahlat Kaymakamı Dağ, bakliyat paketleme tesisini gezdi
26.03.2021 11:16
Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen Best Demircan Bakliyat Eleme Boylama ve Paketleme Tesisini ziyaret etti.
Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen Best Demircan Bakliyat Eleme Boylama ve Paketleme Tesisini ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Yatırımları Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği verilen tesiste çalışmalar devam ediyor
Kaymakam Dağ, 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip ve 31 kişinin istihdam edildiği tesiste incelemelerde bulundu.
Kaymakam Dağ'a İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker de eşlik etti.
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