Kaymakam Dağ'dan okul ziyareti - Son Dakika

Kaymakam Dağ'dan okul ziyareti

21.10.2020 14:36
Kaymakam Dağ'dan okul ziyareti, System.String[]

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, ilçede yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, ilçede yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile birlikte ilçe merkezinde ve Ovakışla beldesinde yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti. Öğrencilerin derslerine misafir olan Kaymakam Dağ, okul binalarını gezerek okul ve yüz yüze eğitim süreci ile ilgili bilgiler aldı. Ziyaretleri esnasında öğrencilerle de sohbet eden Kaymakam Fikret Dağ; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Dağ, okul idarecileri ve öğretmenlerle de görüşüp sorun ve sıkıntılarını dinledi. - BİTLİS

Kaymakam Dağ'dan okul ziyareti
Kaymakam Dağ'dan okul ziyareti
Kaymakam Dağ'dan okul ziyareti
Kaymakam Dağ'dan okul ziyareti
Kaymakam Dağ'dan okul ziyareti
Kaymakam Dağ'dan okul ziyareti
Kaymakam Dağ'dan okul ziyareti

Bitlis, Atama, Ahlat, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Dağ'dan okul ziyareti - Son Dakika

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