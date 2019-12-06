Kaymakam'dan Engelliler Derneği'ni ziyaret

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.



Kaymakan Çalık'la birlikte Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Büyüktaş'ında yer aldığı ziyarette, derneğe ait atölyede devam eden çalışmalar hakkında Dernek Başkanı Meliha Söğüt, konuklarını bilgilendirdi.



Dernek Başkanı Söğüt'ün atölye çalışmaları hakkında verdiği bilgilerin ardından söz alan Kaymakam Ekrem Çalık, şöyle konuştu: "Engelli çocuklarımızın kendilerine olan özgüvenlerini kazanmaları, el becerilerinin artması ve kendilerini geliştirmeleri anlamında çok güzel faaliyetler, çağdaş ve sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak, engellilerimizin ve engelli ailelerimizin faaliyetlerini destekliyor ve olaşabilecek sorunlarınızın çözümü anlamında her zaman yanınızdayız" dedi. - BALIKESİR