Son Dakika Haberleri: Kaymakam'dan köy ziyaretleri
Son Dakika Yaşam Kaymakam'dan köy ziyaretleri - Son Dakika

Kaymakam'dan köy ziyaretleri

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, köy ziyaretlerine başladı.

Kaymakam'dan köy ziyaretleri, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, köy ziyaretlerine başladı.


Değirmendere, Ayvacık ve Üçbaş köylerine ziyarette bulunan Kaymakam Mahmutoğlu, tarlada ekim yapan çitçilerle oturup çay içti, yaşlı ve hasta olan aileleri ziyaret etti.


Köy muhtarlarından köy sorunları ile ilgili detaylı bilgiler alan Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi ve kış mevsimi şartları ağırlaşmadan köylerde bulunan eksikliklerin giderileceğini açıkladı. - KÜTAHYA

Değirmendere, Ayvacık, Şaphane, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi
Yaşlı kadının evindeki televizyon aniden alev aldı, canını zor kurtardı! Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 16:17:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam'dan köy ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]