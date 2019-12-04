Kaymakam'dan köy ziyaretleri

Kütahya'nın Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, köy ziyaretlerine başladı.



Değirmendere, Ayvacık ve Üçbaş köylerine ziyarette bulunan Kaymakam Mahmutoğlu, tarlada ekim yapan çitçilerle oturup çay içti, yaşlı ve hasta olan aileleri ziyaret etti.



Köy muhtarlarından köy sorunları ile ilgili detaylı bilgiler alan Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi ve kış mevsimi şartları ağırlaşmadan köylerde bulunan eksikliklerin giderileceğini açıkladı. - KÜTAHYA