Kaymakam'dan öğrencilere imzalı kitap - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam'dan öğrencilere imzalı kitap - Son Dakika

Kaymakam'dan öğrencilere imzalı kitap

6 saat önce

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen Sungurlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam'dan öğrencilere imzalı kitap, System.String[]

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen Sungurlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ni ziyaret etti.


Lisede incelemelerde bulunan Kaymakam Gözen, öğrencilere imzaladığı kitapları hediye etti. Ziyarette Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, Şube Müdürü Yalçın Akkaya ve Okul yönetimi eşlik etti. - ÇORUM

Endüstri Meslek Lisesi, Mitat Gözen, Sungurlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tutunamayanlar dizisinde Atakan Kayalar'ın annesine verdiği tepkiye gönderme yapıldı
Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu Yerli üretim 'Kargu'lar, hedeflere gerçekleştirdiği kamikaze saldırılarla teröre nefes aldırmıyor Göçmenlerle birlikte kaçmaya çalışan Konyalı: 10 dakika boyunca dövdüler

Son Dakika Haberleri
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı
15:43 Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahneye çıkıyor
15:43 Buray 7 Mart'ta Bostancı'da dinleyicilerle buluşacak
15:43 Gazino gecelerinde birbirinden ünlü isimler sahne alacak
15:43 Sinan Akçıl'a hayranlarından albüm tebriği geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 15:45:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam'dan öğrencilere imzalı kitap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]