Kaymakam'dan okul denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam'dan okul denetimi - Son Dakika

Kaymakam'dan okul denetimi

6 saat önce

Malatya'nın Darende İlçesi Kaymakamı Malik Çalışır, okul denetleyerek, öğrencilere çeşitli sorular yöneltti.

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Malatya'nın Darende İlçesi Kaymakamı Malik Çalışır, okul denetleyerek, öğrencilere çeşitli sorular yöneltti.


İlçeye bağlı Ayvalı İlköğretim okulunu ziyaret eden Kaymakam Çalışır, okulda incelemelerde bulunarak bazı sınıfları ziyaret etti. Öğrencilere bol bol kitap okumaları ve düzenli çalışmaları yönünde tavsiyede bulunan Kaymakam Malik Çalışır, öğrencilere işledikleri ders konularıyla ilgile sorular yönelterek cevaplar aldı.


Kaymakam Çalışır, ziyaret esnasında öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi. - MALATYA

Darende, Malatya, Ayvalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
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