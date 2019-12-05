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Kaymakam'dan şehit ailesine ziyaret

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, 1999 yılında Hakkari'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam'dan şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, 1999 yılında Hakkari'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı Hamurköylü şehit Yaşar Yıldız'ın annesi Kezban Yıldız ve babası Yaşar Yıldız'ı ziyaret etti.


Ziyarette, şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.


Kaymakam Abbasoğlu, daha sonra şehit ailesiyle sohbet edip istek ve taleplerini dinledi. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Hakkari, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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