Son Dakika Haberleri: Kaymakam'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret

Kaymakam'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret

1 saat önce

Kaymakamı Ali Sırmalı geleneksel hale getirdiği şehit ve gazi ailelerini ziyareti sürdürüyor.

Kaymakam'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Kaymakamı Ali Sırmalı geleneksel hale getirdiği şehit ve gazi ailelerini ziyareti sürdürüyor.

Eşi ile birlikte ilk olarak şehit İlyas Arslan'ın ailesi anne Fatma Arslan'ı ziyaret eden Kaymakam Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı daha sonra Şehit Düzgün Güneş'in annesi Makbule Güneş, şehit İlker Ataman'ın babası Cevdet Ataman, annesi Kadriye Ataman, malul Gazi Zeki Abacı ve ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Ali Sırmalı ziyaret ettiği şehit ve gazi aileleri ile yakından ilgilenerek, ihtiyaç ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Ali Sırmalı; "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Aziz vatanın toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız" dedi.

Yapılan ziyaretlerde Kaymakam Ali Sırmalı ve Eşi Nuray Sırmalı'ya Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır eşlik etti.

Şehit ve gazi aileleri de Kaymakam Sırmalı ve Eşi Nuray Sırmalı'nın ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyetleri dile getirerek teşekkürlerini sundular. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:15 Kaynak: İHA

İlyas Arslan, Ali Sırmalı, Güncel
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