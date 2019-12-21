Kaymakam Davut Sinanoğlu Açıklaması - Son Dakika
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Kaymakam Davut Sinanoğlu Açıklaması

6 saat önce

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Park AVM inşaatında incelemede bulundu.

Kaymakam Davut Sinanoğlu Açıklaması, System.String[]

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Park AVM inşaatında incelemede bulundu.

Konak Mahallesinde 13 dönüm alan üzerinde yapılan Cizre Park AVM inşaatına gelen Sinanoğlu, firma yetkililerden bilgi aldı.

Projenin 500 kişiye istihdam sağlayacağını işaret eden Sinanoğlu, şöyle dedi:

"Kentlerin gelişmişlik düzeyinin de göstergelerinden biri olarak değerlendirilen AVM'ler marka değerini yükselten önemli yatırım araçlarıdır. Bu anlamda inşaatı devam eden Cizre Park AVM ilçeye değer katacak. Ulusal ve uluslararası pek çok markaya mensup mağazaya, restoranları, eğlence alanları ve sinema salonlarıyla Cizreli hemşehrilerimiz ve ziyaretçilerimiz için önemli bir yaşam merkezi olacaktır."

Konak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:04 Kaynak: AA
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