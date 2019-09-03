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Kaymakam Davutoğlu, şehit ailesi, şehit kabri ve tarihi mekanları ziyaret etti

3 saat önce

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, ilçedeki şehit ailelerini, şehit mezarlarını ve tarihi yerleri ziyaret etti.

Kaymakam Davutoğlu, şehit ailesi, şehit kabri ve tarihi mekanları ziyaret etti, System.String[]

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, ilçedeki şehit ailelerini, şehit mezarlarını ve tarihi yerleri ziyaret etti.


Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu beraberinde İlçe Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Gani Solak ile Cizre Asri Mezarlığında şehit kabristanlığını ziyaret ederek şehitler için dua okudu. Daha sonra 2017 yılında şehit olan güvenlik korucusu Dündar Page'nin ailesine ve yakınlarına ziyarette bulundu. Kaymakam Sinanoğlu, ilçedeki tarihi ve kültürel mekanlarından olan Nuh Nebii ve İsmail Ebul-iz El Cezeri Türbesini, Ahmet El Cezeri'nin kabri ve Mem-u Zin Türbesini ziyaret ederek atanmış olduğu Cizre Kaymakamlığı görevinin hayırlara vesile olması için dua etti.


Cizreli vatandaşlara hizmet edecek olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Sinanoğlu; "Sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası ile medeniyetimizin önemli merkezlerinden bir tanesi olan Nuh Peygamber şehrine, İsmail Ebul-iz El Cezeri'nin, Melaye Ciziri'nin, Mem-u Zin'in memleketine hizmet edecek olmaktan ve nice bilim adamı yetiştirmiş, ulema yetiştirmiş Cizre'ye ve Cizrelilere hizmet edecek olmaktan mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi. - ŞIRNAK

Davut Sinanoğlu, Şırnak, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:46 Kaynak: İHA
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