Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden aslen Bayburtlu olan Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, Erzincan'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna Terzibaba Mezarlığında uğurlandı.



Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Kaymakam Baştürk kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erzincan Vali Yardımcılığından 31 Ağustos 2018 tarihinde Giresun'un Espiye Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Baştürk'ün evli ve iki çocuk babası.



Bayburt'un Yazıbaşı (Aşağı Loru) köyünden olan Dede Musa Baştürk'ün bugün Erzincan'da akşam namazını müteakip Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi.



Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in kıldırdığı cenaze namazına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Sivas Valisi Salih Ayhan, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Baştürk'ün yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı.



Cenaze namazına katılan vatandaşlara yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske dağıtılarak, elleri dezenfekte edildi. - ERZİNCAN