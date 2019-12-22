Kaymakam Demir'den polis uygulama noktasına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Demir'den polis uygulama noktasına ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Demir'den polis uygulama noktasına ziyaret

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe girişinde oluşturulan polis kontrol uygulama noktasını ziyaret etti.

Kaymakam Demir'den polis uygulama noktasına ziyaret, System.String[]

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe girişinde oluşturulan polis kontrol uygulama noktasını ziyaret etti.


Çermik Kaymakamı Nazlı Demir ilçe girişinde oluşturulan kontrol uygulama noktasını ziyaret ederek asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı. Polislerle bir süre sohbet eden Kaymakam Nazlı Demir, uygulamalarda vatandaşlardan gelen olumlu ve anlayışlı tepkilerin memnuniyet verici olduğunu belirtti. İlçede emniyet ve asayiş bakımından genel manada bir sıkıntı bulunmadığına dikkat çeken Kaymakam Demir, "Uygulama noktalarında vatandaşımızın seyahat özgürlüğü kısıtlanmadan kontroller yapılıyor. Her aracın 2-3 dakikada sorgulamaları yapılarak yollarına devam etmeleri sağlanıyor. Devletin çalışmalarına yardım etme sorumluluğu olan sürücülerimiz ve halkımız da uygulamadan memnuniyetini ifade ediyor" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:51 Kaynak: İHA
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