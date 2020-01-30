Kaymakam Demir: "Devlet tüm imkanları ile depremden zarar gören vatandaşların yanındadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Demir: 'Devlet tüm imkanları ile depremden zarar gören vatandaşların yanındadır' - Son Dakika

Kaymakam Demir: "Devlet tüm imkanları ile depremden zarar gören vatandaşların yanındadır"

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede depremden dolayı meydana gelen hasar tespit çalışmalarına katılarak devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Kaymakam Demir:

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede depremden dolayı meydana gelen hasar tespit çalışmalarına katılarak devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu söyledi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Çermik'te de hissedildi. Depremin şiddeti nedeniyle kırsal mahallelerde bazı evlerde hasarlar meydana geldi. Çermik Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında kurulan Afet Koordinasyon Merkezi, deprem saatinden itibaren çalışmalarına başladı. Kaymakam Nazlı Demir hasar tespit çalışmalarına katıldı. Saltepe Mahallesi'nde deprem dolayısıyla zarar gören evlerde Kaymakam Nazlı Demir incelemede bulundu. İlçe Kaymakamı Nazlı Demir'in yanı sıra Belediye Başkan Vekili Celal Çelik, AK parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Seyhun ve daire amirleri mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Can kaybının olmamasının kendilerini çok sevindirdiğini belirten Kaymakam Demir, "Saltepe Mahallesi'nde ve diğer kırsal mahallelerimizde depremden zarar gören tüm vatandaşlarımız için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuştur" dedi. - DİYARBAKIR

Nazlı Demir, Diyarbakır, Çermik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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