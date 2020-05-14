Kaymakam Demir;

Kangal İlçesi Kaymakamı Erinç Demir, ilçede görev yapan hemşirelerin Hemşireler gününü kutlayarak güzel dileklerde bulundu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizde etkisini hala gösteriyor. Salgın ile mücadele de ön safta bulunan sağlık çalışanlarına vatandaşların destekleri her geçen gün artıyor. Sivas'ın Kangal ilçesi Kaymakamı Erinç Demir Hemşireler Haftası münasebetiyle ilçede görev yapan hemşirelerin günü nü kutlayarak hemşirelere karanfil ve tatlı hediye etti. Korona virüs Pandemisi döneminde 'İyi ki varlar' denilen meslek gruplarının başında sağlık çalışanlarının geldiğini ifade eden Erinç Demir, "Ancak bir meslek grubu vardır ki, çoğu zaman teşekkür edilmekte en son sırada sayılır veyahut da unutulur. Ancak bize göre teşekkürü belki de en fazla hak eden meslek grubudur hemşireler. Çünkü hemşireler sağlık camiası içinde hem sayısal olarak, hem de hastalarla en fazla yakın temas halindeki kimselerdir. Tansiyon ölçmekten, serum bağlamaya, hasta karşılamadan, doktorlara yardımcı olmaya, hasta bilgilendirmekten, hastanın tüm sağlık bakımı aşamalarına kadar birçok sağlık hizmeti hemşireler eliyle yürütülür. Hemşireler, sağlığımızla yakinen ilgilenen sağlık çalışanlarıdır. Tüm hastanelerin vitrinleri, gülen yüzleri, en fazla koşuşturan kimseleridirler onlar. Özellikle de hastanelerde uzun süreli yatan hastalar için hastalıklarıyla mücadele döneminde onlara bazen bir ana, bazen bir kardeş, bazen de en yakın arkadaş olurlar. Hemşireler sağlık camiasının kanatsız melekleridirler. Doktorların sağ kolu, hastaların dert yakındıkları en yakınları, hasta ziyaretlerine gelenlerin ise korkmadan bir şeyler danışabildikleri kimselerdirler. Kısacası hemşireler sağlık dünyasının gizli kahramanlarıdırlar." şeklinde konuştu. - SİVAS