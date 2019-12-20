Kaymakam Demir: "Kadına şiddet insanlık suçudur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Demir: 'Kadına şiddet insanlık suçudur' - Son Dakika

Kaymakam Demir: "Kadına şiddet insanlık suçudur"

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, kadına yönelik suçun insanlık suçu olduğunu belirterek, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi ile mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Kaymakam Demir:

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, kadına yönelik suçun insanlık suçu olduğunu belirterek, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi ile mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.


Çermik Kaymakamlığı toplantı salonunda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, kamu kurum müdürleri STK temsilcileri katıldı. Burada konuşan Kaymakam Demir, Türkiye'de özellikle son dönemlerde yaşanan kadına ve aileye dönük şiddet olaylarına karşı bunları önlemenin işlerin en başında geldiğini söyledi. Kaymakam Demin, "Kadına şiddetin önlenmesi için bu toplantıları yaparak hem çalışmalarımızı değerlendiriyoruz hem de önümüze bir yol haritası çiziyoruz. Kadına, çocuğa, engelliye kısacası her canlıya yapılan şiddetin her türlüsü yanlıştır. Ancak bilinçli bir toplum ve bilinçli nesiller ile bu tür şiddet olaylarının önüne geçebiliriz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak en önemli adım eğitimdir. Biz de Çermik Kaymakamlığı olarak böyle hassas bir konuda tüm birimlerimizle birlikte şiddete dur demek için çalışmalar yapıyoruz Bu konunun hem kanuni hem de ahlaki yönden sıkı takipçisiyiz" dedi.


Toplantıda, slaytlar eşliğinde kadına şiddetin önlenmesi konusunda sunumlar yapıldı. - DİYARBAKIR

Nazlı Demir, Diyarbakır, Çermik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:16 Kaynak: İHA
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