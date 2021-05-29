Kaymakam Demir: "Köylerimizin sorunları ile yakından ilgileniyoruz" - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı 1. olağan Genel Kurul toplantısı Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

Besni Osman İsot Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya Besni Kaymakamı Nazlı Demir, AK Parti Adıyaman İl Genel Meclis Üyeleri, Besni İl Özel Müdür V. Ahmet Tanrıkulu ve köy muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantı, 2020 yılına ait Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin faaliyet raporu, Besni Özel İdare Müdür V. Ahmet Tanrıkulu tarafından katılımcılara sunularak karara bağlandı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir, köylerde sorun teşkil eden konular ile bunların çözüm yolları üzerine köy muhtarları ile istişarelerde bulundu.

Kaymakam Demir yaptığı konuşmada, "Bizler Besni Kaymakamlığı ve İlçe Özel İdare olarak köylerimizdeki sorunlar ile yakından ilgileniyoruz ve yaşanan problemleri gidermek adına muhtarlarımız ile sürekli istişareler içerisinde bulunuyoruz. İl Genel Meclis üyelerimizle ve kurum amirlerimizle birlikte elimizden geleni yaparak köylerimize hizmet götürmeye her zaman devam edeceğiz. Yeni seçilen birlik encümenlerine hayırlı olsun diyorum, bir önceki encümenlerimizin yapmış olduğu çalışmalardan ve hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım birlikte güzel projelere imza atarız ve köylerimiz ile ilgili olan veya oluşabilecek bütün sorunları hızlı bir şekilde el birliği ile çözüme kavuştururuz" dedi.

Birlik encümenliğinde görev yapacak olan muhtarlar; Aşağıçöplü Köyü Muhtarı Mustafa Kaplan ve Kutluca Köyü Muhtarı Mehmet Sevindi seçilirken, İl Genel Meclis üyelerinden ise Mehmet Kılnç ve Ramazan Durmuş seçildi. Seçilen encümenler bir yıl süre ile görev alacaklar. - ADIYAMAN