Kaymakam Demir muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Demir muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Demir muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Demir muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, muhtarlarla bir araya geldi.


Muhtarlar toplantısı Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında Hükümet Konağı konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam Demir'in yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amir Vekili Burak Zafer Dündar, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.


Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Demir, devletin mahallelerde temsilcisi olan muhtarların mahallelerin sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu, elektrik gibi ihtiyaçlarının tespitinde önemli rol oynadığını söyledi. Kaymakam Demir, muhtarların herhangi bir aksaklıkta ilgili kurumlarla irtibata geçmesinin faydalı olacağını ve bu eksikliklerin giderilmesi ile vatandaşların yaşam kalitesinin artacağını belirtti.


Toplantıya katılan muhtarlar, mahalleleri ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdi. - DİYARBAKIR

Nazlı Demir, Diyarbakır, Çermik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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